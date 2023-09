Le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, et la vice-ministre colombienne du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Soraya Caro Vargas. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 27 septembre, à Bogota, en Colombie, le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, et la vice-ministre colombienne du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Soraya Caro Vargas, ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans le commerce, l’investissement et l’industrie.



Les deux vice-ministres ont également co-présidé la première réunion du Comité économique conjoint Vietnam-Colombie.



Selon Do Thang Hai, la Colombie est le 5e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le Vietnam est prêt à promouvoir la coopération avec la Colombie.



De son côté, la vice-ministre colombienne a estimé que la croissance des échanges commerciaux bilatéraux témoignait de la consolidation et du renforcement des relations commerciales bilatérales.