Un camion attend que les procédures d'exportation soient traitées au poste frontalier international Kim Thanh N ° 2, province de Lao Cai (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Le Vietnam et la Chine vont organiser plusieurs téléconférences dans les prochains jours pour promouvoir le commerce des produits et spécialités agricoles.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré le 24 mai que son agence de promotion du commerce et la succursale du bureau commercial vietnamien dans la ville de Kunming en Chine se coordonneraient avec la succursale du Yunnan du Conseil chinois pour la promotion du commerce international qui tiendra une téléconférence les 26 et 27 mai pour dynamiser le commerce des produits agricoles et alimentaires entre les deux pays.

Lors de cette conférence, 21 entreprises vietnamiennes opérant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de la transformation des aliments et des boissons présenteront leurs produits aux importateurs du Yunnan.

Do Quoc Huong, qui est en charge de la succursale de Kunming du bureau commercial vietnamien, a déclaré que toutes les activités de production et commerciales dans la province du Yunnan ont pratiquement repris, mais que la production agricole y est toujours confrontée à des difficultés.

Le Service du commerce du Yunnan a prédit que d'ici la fin juin, la province aura une forte demande de produits agricoles essentiels comme les fruits et légumes.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce et celui de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam ont également noté qu'une grande réunion internationale se tiendra en ligne le 6 juin pour promouvoir le commerce du litchi entre les deux pays. Elle reliera des dizaines de sites de Bac Giang, Lao Cai, Lang Son, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville à ceux des provinces chinoises du Yunnan et du Guangxi.

Les données du ministère de l’Industrie et du Commerce montrent que le commerce bilatéral a atteint plus de 35 milliards d’USD au cours des quatre premiers mois de cette année. Les exportations du Vietnam vers la Chine ont rapporté 12,7 milliards d’USD et les importations, 22,38 milliards, en hausse respectivement de 22,1% et de 1,6% en glissement annuel. -VNA