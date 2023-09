Pékin (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail en Chine, Dinh Tien Dung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï et chef de la délégation de l'Assemblée nationale de la ville, est allé saluer le 28 septembre Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Selon Dinh Tien Dung, au cours des dix dernières années, les relations entre les deux Partis et les deux pays ont obtenu de nombreux résultats positifs, apportant des avantages aux peuples des deux pays, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

La visite de la délégation de Hanoï en Chine vise à concrétiser et à mettre en œuvre la perception commune entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, dans le cadre de la visite historique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong en Chine du 30 octobre au 1er novembre 2022, ainsi qu'à mettre en œuvre les accords de coopération signés entre Hanoï et Pékin.

Dinh Tien Dung a donné certaines propositions visant à approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine dans les temps à venir, telles que le renforcement des contacts de haut niveau, du rôle du mécanisme des réunions entre les représentants des deux Bureaux politiques, de la coopération dans la recherche théorique et pratique sur l'édification du Parti, la gestion et la gouvernance du pays.

Dinh Tien Dung a suggéré que les deux parties promeuvent les relations économiques, commerciales et d'investissement dans une direction équilibrée et durable, explorent de nouveaux domaines de coopération qui correspondent à leurs forces et à leurs besoins, tels que la transformation numérique, la transition verte, l'énergie propre, la protection de l’environnement et la réponse au changement climatique.

Il a également souligné la nécessité de renforcer les échanges entre les peuples, la coopération intégrale entre Hanoï et des localités chinoises.

Pour sa part, Wang Huning a recommandé de renforcer les échanges stratégiques, de promouvoir la confiance politique, d'intensifier les échanges et la coopération entre les deux Partis, notamment les échanges de délégations, la formation des cadres, le partage des réalisations théoriques et des expériences dans l'édification du Parti et la gouvernance du pays.

Il a exprimé son plein soutien à la coopération et aux échanges entre les agences locales du Parti, notamment celles de Hanoï et de Pékin.

Il a également émis son souhait que les deux parties renforcent la connectivité des stratégies de développement et la coopération dans les domaines où les deux parties ont des besoins tels que l'économie numérique, le développement durable, etc.

À cette occasion, Wang Huning a présenté un aperçu de la situation en Chine et de certaines nouveautés du 20e Congrès du PCC.-VNA