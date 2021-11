La partie vietnamienne a informé les responsables chinois du processus d'élaboration des lois au Vietnam et du rôle de la Commission des affaires juridiques et des autres agences de l’AN à cet égard.Ils ont également partagé leur expérience dans l'élaboration de lois sur la protection de l'environnement et l'agriculture.La partie chinoise a parlé des leçons qu'elle a apprises dans l'élaboration des lois sur les affaires civiles et pénales, et dans la prévention et le contrôle du COVID-19.

Photo : VNA

Les participants ont estimé que l’entretien offre une bonne occasion pour les deux parties d'améliorer leur compréhension mutuelle et d'apprendre de l'expérience de l'autre, contribuant ainsi à consolider la coopération et à renforcer la confiance politique entre les deux comités ainsi qu'entre les deux Partis, les États et les peuples.Les deux parties ont convenu de maintenir l'échange d'informations et la collaboration à travers des formes appropriés conformément à l'accord de coopération conclu par l'AN du Vietnam et l'APN en 2015, et l'esprit de l’entretien en ligne entre le président de l'AN Vuong Dinh Hue et le président du Comité permanent de l'APN. Li Zhanshu le 17 juin de cette année.A cette occasion, le chef de la Commission des affaires juridiques de l'AN, Hoang Thanh Tung, a remercié le Parti, l'État et le peuple chinois pour leurs dons de vaccins anti-COVID-19 et de fournitures médicales au Vietnam, et a demandé à la Chine de continuer à aider et à partager son expérience dans la prévention et la lutte contre la pandémie dans les temps à venir.- VNA