Hanoi (VNA) – Le Vietnam et la Chine ont convenu de construire une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, oeuvrant pour le bonheur de leurs peuples ainsi que pour la paix et le progrès de l’humanité, a déclaré jeudi 14 décembre à la presse la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, lors de la conférence de presse, à Hanoi, le 14 décembre. Photo : VNA

Selon la porte-parole, 15 ans après l’établissement du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays, les relations entre le Vietnam et la Chine ainsi qu’entre les deux Partis se sont constamment élargies et approfondies. La coopération bilatérale dans tous les domaines a réalisé des progrès significatifs et complets.

Les deux pays entretiennent des contacts, des dialogues et des échanges à différents niveaux, notamment des visites de haut niveau, a-t-elle indiqué.

Lors de la visite d’État au Vietnam les 12 et 13 décembre du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et son épouse, les deux parties ont publié une déclaration commune sur la poursuite de l’approfondissement et l’élévation des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale, la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Les deux parties ont convenu de construire une Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, d’œuvrer pour le bonheur des deux peuples, pour la cause de la paix et du progrès de l’humanité, a indiqué la porte-parole.

Les deux parties ont convenu que les relations entre les pays doivent observer la Charte des Nations Unies, le droit international et les normes fondamentales des relations internationales, persister dans le respect mutuel, l’égalité, les avantages mutuels, la coopération gagnant-gagnant, le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun ; et persister dans le règlement des différends par des mesures pacifiques, a-t-elle ajouté.

Il s’agit d’un avenir commun que les deux parties partagent et auquel elles aspirent, conformément aux intérêts des deux pays, contribuant aux tendances de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et dans le monde, a affirmé la diplomate.

Concernant le contenu de la coopération de la communauté d’avenir partagé entre le Vietnam et la Chine, la porte-parole a déclaré que les orientations de la coopération entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir concernant les aspects bilatéraux, régionaux et mondiaux ont été spécifiquement définies dans la Déclaration commune.



Parmi les 36 documents de coopération signés entre les parties lors de la visite, deux concernent la coopération ferroviaire. Il s’agit du protocole d’accord entre le ministère vietnamien des Transports et la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine sur le renforcement de la coopération ferroviaire Vietnam-Chine, et du Protocole d’accord entre le ministère vietnamien des Transports et l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement de la République populaire de Chine sur le renforcement de la coopération en matière d’aide au développement de la voie ferrée frontalière Vietnam-Chine.

Concernant les perspectives de coopération dans ce domaine, la porte-parole a déclaré que les deux parties étaient convenues d’étudier et de promouvoir la construction de la ligne ferroviaire à écartement standard Lào Cai-Hanoi-Hai Phong, l’étude sur les lignes ferroviaires à écartement standard Dông Dang-Hanoi, Mong Cai-Ha Long-Hai Phong au temps voulu.



La mise en œuvre de ces projets contribuera à renforcer la coopération en matière de connectivité dans le cadre de «Deux corridors, une ceinture» et l’initiative «la Ceinture et la Route» entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement de la République populaire de Chine. – VNA