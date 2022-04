Hanoi (VNA) – Les garde-côtes vietnamiens et chinois ont mené avec succès du 19 au 21 avril leur première patrouille conjointe dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô (golfe du Tonkin) en 2022, contribuant à la construction d’une mer de paix, de stabilité, de respect de la loi.

Le colonel Trân Van Tho en conversation téléphonique avec le colonnel Huáng Mĭn. Photo: VNA



Cette opération a impliqué deux navires vietnamiens 8004 et 8003 et deux autres chinois 4303 et 4202, dirigés respectivement par le commandant de la région 1 des Garde-côtes du Vietnam, le colonel Trân Van Tho, et le directeur de l’agence de l’application de la loi, 4e département de subordination des Garde-côtes chinois, le colonnel Huáng Mĭn.

La patrouille, la quatrième du genre après l’expiration de l’accord de coopération en matière de pêche dans le golfe du Bac Bô entre le Vietnam et la Chine au 30 juin 2020, est effectuée sur une distance de 255,5 milles nautiques, du sud-est de l’île de Côn Co à Quang Tri (Centre) au nord-est de l’île de Trân à Quang Ninh (Nord).

Le navire chinois 4303 lors de la patrouille conjointe. Photo: VNA



Les deux parties ont surveillé et contrôlé des bateaux de pêche dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô, sensibilisé les pêcheurs à la réglementation sur la pêche, à la prévention et au contrôle du Covid-19, aux règles de conduite en mer, et se sont exercées à la recherche et au sauvetage.

La première patrouille conjointe dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô en 2022 a été un succès, en assurant la sécurité dans tous ses aspects, a déclaré le colonel Trân Van Tho.

La patrouille conjointe s'effectue suivant une formation de deux lignes parallèles de part et d'autre de la ligne de démarcation. Photo: VNA



Les deux parties ont étroitement coordonné et bien mis en œuvre les contenus et plans adoptés, a-t-il indiqué, exprimant sa confiance que cette patrouille conjointe contribuera à consolider et à renforcer les relations entre les Partis, les États et les peuples des deux pays en général, les garde-côtes en particulier. – VNA