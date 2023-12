Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Tran Quoc To, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Sécurité publique, a reçu le 1er décembre à Hanoï Yang Chunlei, secrétaire général adjoint de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, les deux parties se sont engagées à coopérer étroitement pour bien préparer et assurer la sécurité absolue de la visite officielle prochaine au Vietnam du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping.

Elles ont convenu de mettre en œuvre de manière efficace les accords et mémorandums de coopération signés au niveau ministériel, en vue de réaliser les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et deux pays.

Les deux parties renforceront les échanges d'informations sur la criminalité et partageront leurs expériences dans la lutte contre la criminalité à l'aide des hautes technologies.

Yang Chunlei a exprimé son souhait que dans les temps à venir, les deux parties continuent de renforcer leur coopération dans les domaines où elles ont un potentiel et des avantages, notamment dans la lutte contre tous types de criminalité, afin de mettre en oeuvre les perceptions communes obtenues par les plus hauts dirigeants des deux Partis, et d'approfondir les relations de coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les organes chargés de l'application de la loi de Chine, contribuant ainsi à porter les relations entre les deux Partis et deux pays à une nouvelle hauteur. -VNA