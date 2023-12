Minsk (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Biélorussie, Nguyên Van Ngu, a souligné les réalisations et les perspectives des relations Vietnam-Biélorussie, ainsi que les attentes concernant la prochaine visite du 6 au 9 décembre au Vietnam du Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko.

Assemblage de voitures chez Maz Asia, joint-venture vietnamo-biélorusse, dans le district de Kim Dông, province de Hung Yên. Photo : VNA



Lors d’une récente interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Biélorussie, l’ambassadeur a déclaré que les relations bilatérales avaient des racines profondes remontant à l’ère soviétique, lorsque le président Hô Chi Minh s’est rendu en Biélorussie en 1957 et 1961, marquant des jalons importants dans le développement des relations bilatérales.

Au cours du processus d’édification nationale, la Biélorussie a également aidé le Vietnam à former des milliers d’étudiants, de chercheurs et de travailleurs. Au plus fort de la pandémie de Covid-19, le gouvernement et le peuple biélorusses ont fourni du matériel médical au Vietnam. Le diplomate a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens n’oublieront jamais cette aide inestimable.

Plus de trois décennies depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992, le Vietnam et la Biélorussie maintiennent et développent leurs relations amicales traditionnelles et leur coopération multiforme avec un niveau de confiance de plus en plus élevé, a-t-il déclaré.

Concernant la coopération bilatérale, l’ambassadeur a déclaré que le Vietnam et la Biélorussie collaborent dans de nombreux domaines, allant de la défense nationale à l’économie, en passant par le commerce, la culture, l’éducation, la science et la technologie, les échanges entre les peuples et entre les localités.

Les deux pays ont établi un cadre juridique solide pour promouvoir la coopération dans divers domaines, avec environ 50 accords de coopération, dont des traités internationaux et des accords entre ministères et agences. Une dizaine de provinces vietnamiennes ont établi des relations amicales et de coopération avec six des sept localités provinciales de Biélorussie.

Sur la scène internationale, le Vietnam et la Biélorussie partagent des positions fondamentalement similaires et se consultent régulièrement dans divers forums et mécanismes multilatéraux.



Le Vietnam a déjà mis en œuvre un accord de libre-échange (ALE) avec l’Union économique eurasiatique (UEEA), dont la Biélorussie est membre. L’ambassadeur Nguyên Van Ngu a estimé qu’il restait un grand potentiel de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.



Selon le diplomate, les produits clés des deux pays se complètent plutôt que de se concurrencer. Le Vietnam possède de nombreux produits forts, tels que le riz, le café, le thé, les produits aquatiques et les produits textiles et d’habilement, qui s’affirment sur le marché mondial.



Parallèlement, la Biélorussie possède des produits renommés tels que des engrais potassiques, des machines agricoles, de la viande, des produits laitiers et divers articles de haute qualité. Il existe également de nombreux domaines de coopération scientifique et technologique que les deux pays pourraient encore exploiter.



Il a révélé que lors de la prochaine visite du Premier ministre biélorusse, les ministères et agences finaliseront la signature d’un accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie. Les deux pays discutent activement d’un accord qui exempterait leurs citoyens de l’obligation de visa.



En conclusion, il a souhaité qu’après la visite, les ministères, agences, localités et entreprises des deux pays se comprennent mieux et formulent des initiatives et des contrats pour réaliser leur potentiel de coopération. - VNA