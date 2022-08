Lors du 11e cycle de négociation sur l'accord de libre-échange entre le Vietnam et Israël ( VIFTA ) du 1er au 5 août en Israël. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et Israël ont fait des progrès lors du 11e cycle de négociation sur un accord de libre-échange (ALE) entre les deux pays, tenue du 1er au 5 août en Israël.

Les deux parties ont discuté des questions comme l'ouverture du marché, les douanes, la facilitation des échanges, les marchés publics, les services et les investissements et d'autres questions juridiques et institutionnelles

Les deux parties se sont entendues sur de nombreux contenus importants, en particulier ceux liés à l'ouverture mutuelle des marchés.

Ils se sont engagés à accélérer les discussions dans les temps à venir pour conclure bientôt le processus de négociation.



Le Vietnam et Israël ont officiellement lancé les négociations d'ALE le 2 décembre 2015.- VNA