La Havane (VNA) – Le président l’Assemblée nationale de Cuba, Esteban Lazo Hernandez et le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Uông Chu Luu, ont convenu lors de leur entretien, vendredi 26 avril à La Havane, des mesures à prendre pour renforcer les relations de coopération traditionnelles exemplaires entre les deux organes législatifs et les deux pays en général.

Vue de l’entretien entre le président l’Assemblée nationale de Cuba, Esteban Lazo Hernandez et le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Uông Chu Luu, le 26 avril à La Havane. Photo : VNA

Uông Chu Luu a affirmé que le peuple vietnamien n’oubliera jamais l’aide précieuse et opportune du peuple cubain dans son œuvre de libération nationale, et félicité Cuba pour ses récentes réalisations enregistrées dans le domaine législatif, notamment l’adoption de la nouvelle Constitution en février dernier.Il s’est déclaré convaincu que fort de sa tradition héroïque, Cuba réussira à la fois dans les tâches stratégiques de développement économique et de défense nationale, et continuera à accélérer le processus d’actualisation du modèle socio-économique.Afin de promouvoir les relations entre les deux assemblées nationales en particulier et les deux pays en général, le dirigeant vietnamien a demandé aux deux parties de maintenir l’échange de visites périodiques réciproques et les mécanismes d’échange d’informations et d’expériences en matière de développement national.Il a également invité les deux parties à perfectionner le cadre juridique des relations bilatérales ; à promouvoir les projets de coopération dans les domaines de l’agriculture, des biotechnologies et des produits pharmaceutiques, du tourisme et de la production de biens de consommation; et à renforcer le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et internationaux dont elles sont membres.De son côté, le président l’Assemblée nationale de Cuba a passé en revue les relations historiques entre les deux pays frères, et exprimé son admiration pour les réalisations du peuple vietnamien dans sa lutte pour la défense de la Patrie vietnamienne ainsi que dans son œuvre d’édification nationale.Esteban Lazo Hernandez a remercié le Vietnam pour son soutien constant à la lutte du peuple cubain contre l’embargo économique, commercial et financier qui lui est imposé. Il s’est déclaré convaincu que les deux peuples vietnamien et cubain étaient toujours prêts à consentir des sacrifices pour s’entraider, rappelant la phrase célèbre du leader cubain Fidel Castro : «Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang».Le dirigeant cubain a également réaffirmé la volonté de porter les relations économiques et commerciales bilatérales au niveau des relations politiques et du potentiel de développement de chaque pays dans la nouvelle période.Le même jour, Uông Chu Luu a eu des séances de travail avec le chef du Parquet suprême de Cuba, Yamila Pena Ojeda, et le président de la Commission de la culture, de la propagande et de l’éducation du Comité central du Parti communiste cubain, Roberto Montesino Perez. – VNA