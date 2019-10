Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération la consolidation et le renforcement du partenariat stratégique avec l' Allemagne lors d'une réception ce jeudi à Hanoï du nouvel ambassadeur allemand au Vietnam, Guido Hildner, venu lui saluer.Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien, les ministères, les secteurs et les localités étaient prêts à créer les conditions favorables permettant à l'ambassadeur de remplir ses missions au Vietnam.Guido Hildner, pour sa part, a estimé le Vietnam en tant que partenaire stratégique important de l'Allemagne et informé le dirigeant vietnamien de la visite de quatre délégations allemandes au Vietnam cette semaine afin de renforcer la coordination dans les domaines de l'économie, de la science et de l'environnement. Il a proposé la coopération renforcée dans les secteurs de l'environnement, de l'énergie et de l’apprentissage.Le diplomate a affirmé la position de l'Allemagne de soutenir la paix, la stabilité, la liberté, la sécurité, la sûreté de la navigation maritime et du survol en Mer Orientale, dans le respect du droit international.Estimant les avis de l’ambassadeur, Nguyen Xuan Phuc a proposé aux deux pays d'élaborer rapidement un plan d'action stratégique pour la période 2019-2021 et de resserrer la coopération pour la célébration du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2020.Il a également appelé le gouvernement allemand et l'UE à continuer à soutenir le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.Selon lui, l'Allemagne est, depuis des années, premier partenaire commercial du Vietnam, avec un commerce bilatéral affiché de 10,8 milliards de dollars en 2018. Toutefois, l'investissement allemand au Vietnam reste encore modeste, à environ 2 milliards de dollars.Le Premier ministre a souhaité que l'ambassadeur collabore avec les agences concernées des deux pays pour promouvoir les investissements. -VNA