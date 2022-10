Le Vietnam est considéré comme une destination adaptée à tous les types de touristes, du haut de gamme à l'abordable. Photo: TNO

Hanoï (VNA) - Un dollar plus fort signifie qu'il est moins coûteux pour les touristes américains de voyager à l'étranger. Le Vietnam fait partie du groupe des 10 pays que les Américains devraient visiter en ce moment, selon le journal américain FinanceBuzz.



A contrario, un dollar plus fort signifie que le voyage des touristes vietnamiens aux États-Unis est plus coûteux.



"Le Vietnam est connu pour sa bonne cuisine, sa culture profonde, ses beaux paysages et son climat doux. C'est pourquoi il est toujours visité par des touristes du monde entier, y compris les jeunes et les retraités. Ce pays est également connu pour son faible taux de criminalité et une vie paisible", commente le journal américain. La monnaie du Vietnam est le dong et il faut 24.290 dongs pour acheter un dollar.



Doté aussi bien d'hôtels 5 étoiles que d'hébergements de classe économique, ce pays peut accueillir les voyageurs à petit budget. Sa cuisine est également réputée délicieuse et bon marché. Par conséquent, FinanceBuzz conseille aux touristes américains de se rendre au Vietnam.



Le renforcement du dollar et l'affaiblissement de l'euro bénéficient également aux touristes américains qui peuvent voyager en Europe à moindre coût. Les trois destinations européennes figurant sur la liste de FinanceBuzz sont le Portugal, l'Espagne et la Hongrie.



Les autres pays de la liste comprennent la Tunisie, le Pérou, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Égypte et le Bangladesh./.-CPV/VNA