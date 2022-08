Singapour (VNA) - Le Vietnam est actuellement l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, un partenaire important et un ami de Singapour au sein de l'ASEAN, a déclaré la ministre singapourienne de l’Information et de la Communication, Josephine Teo, lors d’une cérémonie marquant la Fête nationale vietnamienne.

La ministre singapourienne de l’Information et de la Communication, Josephine Teo. Photo: VNA



Singapour a été le plus grand investisseur étranger au Vietnam en 2020 et 2021, avec environ 20 milliards de dollars, a-t-elle fait savoir lors de cette cérémonie organisée dans la soirée du 25 août par l’ambassade du Vietnam à Singapour.

Josephine Teo a indiqué que les deux pays travaillent actuellement ensemble pour une reprise post-pandémique, en élargissant leur coopération vers de nombreux nouveaux domaines tels que la cybersécurité, les villes intelligentes, le développement durable et l'économie numérique.

Dans la région, les deux pays sont des partenaires proches. En tant que membres de l'ASEAN, les deux pays ont travaillé en étroite collaboration et partagé des points de vue communs sur des questions régionales. Les deux parties se sont engagées à renforcer la solidarité et le rôle central de l'ASEAN et à approfondir l'intégration économique régionale, a-t-elle déclaré.

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung. Photo: VNA



Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a déclaré que le Vietnam et Singapour avaient fortement coopéré dans tous les domaines de la politique, de l'économie, de la sécurité et des échanges populaires.

Le diplomate a indiqué qu'à la fin du mois de juin, Singapour comptait environ 3.000 projets d'investissement au Vietnam avec un capital social total d'environ 70 milliards de dollars, ce qui en faisait le deuxième plus grand investisseur parmi les 139 pays et territoires investissant au Vietnam.

Au premier semestre 2022, le commerce bilatéral a atteint 15,7 milliards de dollars, en hausse de près de 22 % par rapport à la même période en 2021. Actuellement, le Vietnam est le 12e partenaire commercial de Singapour, tandis que Singapour est le 15e partenaire commercial du Vietnam, a-t-il affirmé. -VNA