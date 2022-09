Mme Truong Thi Mai, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti et le président du Parti libéral-démocrate, le Premier ministre du Japon Kishida Fumio. Photo : VNA

Tokyo (VNA) – Une délégation de haut rang du Parti communiste du Vietnam, conduite par Mme Truong Thi Mai, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti, a eu une entrevue avec le président du Parti libéral-démocrate, le Premier ministre du Japon Kishida Fumio, dans le cadre de sa visite de travail au Japon.

Truong Thi Mai, aussi présidente de la Commission centrale de l'Organisation du Parti, présidente du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-Japon, a aussi eu des échanges avec le président du Présidium du Comité central du Parti communiste du Japon Shii Kazuo ; le représentant en chef du Parti Komei, Yamaguchi Natsuo ; le secrétaire général du Parti libéral-démocrate Motegi Toshimitsu ; le président de l'Autorité nationale du personnel du Japon Kawamoto Yuko.

Lors des rencontres, les 13 et 14 septembre, avec Kishida Fumio et les chefs des Partis politiques japonais, Truong Thi Mai s'est réjouie du développement intégral et substantiel des relations Vietnam-Japon.

Elle a proposé les orientations pour renforcer les relations entre les deux pays, dont les échanges de délégations de haut niveau, le développement des relations entre le Parti communiste du Vietnam et les Partis politiques japonais, tout en demandant au Japon de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de la politique de développement économique, la reprise des programmes de formation et de recyclage des fonctionnaires vietnamiens à tous les niveaux et l'élargissement de la coopération entre les localités.

Truong Thi Mai et le président du Présidium du Comité central du Parti communiste du Japon Shii Kazuo. Photo : VNA



Elle a demandé au Premier ministre Kishida Fumio et aux dirigeants des Partis politiques japonais de prêter attention et de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne au Japon.

Kishida Fumio et les dirigeants des Partis politiques japonais ont hautement apprécié les réalisations du développement du Vietnam durant le processus de Renouveau (Doi Moi). Le Japon considère le Vietnam comme un partenaire important dans la politique du Japon pour la région, a-t-il affirmé.

Le Premier ministre japonais a souligné que la coopération avec le Vietnam était d'une importance stratégique pour le Japon et a espéré que les deux parties continueraient à promouvoir davantage les relations bilatérales dans la nouvelle situation.

Les dirigeants des partis politiques japonais ont tous exprimé leur soutien au développement des relations entre les deux pays et échangé des mesures visant à resserrer les liens avec le Parti communiste du Vietnam, appréciant hautement la contribution de la communauté vietnamienne à la vie économique, culturelle et sociale japonaise.

Auparavant, Mme Truong Thi Mai et la délégation l’accompagnant s’étaient rendus dans la préfecture de Yamanasi, avaient rencontré son gouverneur Nagasaki Kotaro et visité des installations agricoles de haute technologie.



Le Japon est actuellement le premier partenaire économique du Vietnam, les deux pays élargissent leur coopération dans de nombreux domaines, notamment la défense et la sécurité. Près 500.000 Vietnamiens vivent, travaillent et étudient au Japon.- VNA