L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai (à gauche), présente ses lettres de créance à la présidente indienne Droupadi Murmu. Photo: VNA



New Delhi (VNA) – La présidente indienne Draupadi Murmu a affirmé que le Vietnam est l’un des partenaires clés de la vision indo-pacifique de son pays, lors de la réception de l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai venu présenter ses lettres de créance, à New Delhi le 26 octobre.



La cheffe de l’Etat indien a également affirmé que les relations bilatérales se sont épanouies sur la base de leurs liens traditionnels et de leurs similitudes d’intérêts stratégiques. Elle a décrit le Vietnam comme l’un des piliers importants de la politique indienne Agir à l’Est et a exprimé son espoir de poursuivre la coopération pour mettre en œuvre avec succès la Vision commune Vietnam-Inde pour la paix, la prospérité et les peuples.

La présidente indienne Droupadi Murmu reçoit le nouvel ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai. Photo: VNA



L’ambassadeur Nguyên Thanh Hai s’est engagé à faire tout son possible pour contribuer à intensifier davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays ; promouvoir une coopération substantielle dans tous les domaines, y compris la politique, la défense, la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement et la connectivité des infrastructures ; intensifier la coopération scientifique et technologique ainsi que les échanges culturels et populaires; et renforcer la coordination dans les forums multilatéraux pour contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.

Le même jour, plus d’une centaine de partenaires et d’amis intimes indiens sont venus saluer le nouvel ambassadeur Nguyên Thanh Hai, exprimant leur volonté d’accompagner l’ambassade du Vietnam en Inde pour promouvoir davantage les relations entre les deux pays. -VNA