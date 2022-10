La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam est prêt à contribuer au processus de dialogue et à rechercher des solutions pour stabiliser rapidement la situation, pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang.

Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenue le 6 octobre à Hanoï, la porte-parole a exprimé le point de vue sur l'annexion par la Russie de quatre territoires ukrainiens. Elle a déclaré que le Vietnam prêtait une attention particulière et suivait de près l'évolution de la situation récente liée au conflit russo-ukrainien.



Le Vietnam appelle les parties concernées à reprendre le dialogue et à régler les problèmes par des moyens pacifiques, sur la base du respect des principes fondamentaux du droit international, en particulier le principe du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des nations.

Concernant l’information donnée par la presse américaine selon laquelle certains produits en bois vietnamiens exportés vers les États-Unis sont fabriqués à partir de bois d'origine russe, la porte-parole Le Thi Thu Hang a déclaré que le ministère des Affaires étrangères n'avait pas encore d'informations à ce sujet.

Elle a affirmé qu'en tant que membre de l'Organisation mondiale du commerce, le Vietnam respecte toujours et se conforme strictement aux règlements de l'OMC et aux accords commerciaux internationaux que le Vietnam a signés et auxquels il participe. Le Vietnam est disposé à discuter avec la partie américaine par le biais des mécanismes existants comme l'Accord-cadre sur le commerce et l'investissement afin de résoudre rapidement les problèmes qui se posent, contribuant au renforcement des relations économiques et commerciales, des investissements bilatéraux, au profit des entreprises et des peuples des deux pays. - VNA