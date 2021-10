Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a fait de très bons progrès dans les technologies de l'information et de la communication. En particulier, la créativité des applications développées par le Vietnam est très impressionnante.

C’est ce qu’a constaté le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Zhao Houlin, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA en abréviation anglaise).

Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Zhao Houlin. Photo : itweb.co.za



Les réalisations remarquables du Vietnam dans le développement des technologies de l'information et de la communication, y compris sa Stratégie nationale de transformation numérique, font du Vietnam un excellent modèle pour la région et les pays en développement dans le monde, a-t-il estimé.

Zhao Houlin a déclaré apprécier l’organisation du Salon numérique ITU Digital World 2020 (DW20) par le Vietnam en 2020, et a reconnu le rôle du Vietnam en tant que principal partenaire de technologies de l'information et de la communication et de l'économie numérique pour plusieurs marchés en Asie, en Afrique, en Amérique latine et aux Caraïbes.

Évaluant la capacité du Vietnam de réaliser ses objectifs de transformation numérique, Zhao Houlin a déclaré que le Vietnam était en train de mettre en œuvre l’e-gouvernement et que ces efforts recevaient le soutien de la population.

Le Vietnam est un bon exemple en matière de transformation numérique. Avec les efforts du gouvernement et du peuple, le Vietnam réussira certainement sa transformation numérique, a-t-il conclu.- VNA