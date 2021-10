Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon l’Institut d'études internationales de Singapour (SIIA), le Vietnam est toujours considéré comme une destination attrayante et les problèmes de 2021 ne signifient pas que les investisseurs étrangers se détourneront ou font volte-face.

Dans un rapport publié le 26 octobre, le SIIA a estimé que malgré les impacts du COVID-19, l'économie vietnamienne avait fait preuve d'une résilience considérable. Il a constaté que les chiffres du commerce étaient restés solides, la valeur totale du commerce de marchandises du Vietnam ayant augmenté de 33,5% en glissement annuel au cours des cinq premiers mois de 2021.

Des économistes prévoient que le Vietnam devrait encore attirer quelque 30 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) cette année, soit une augmentation de 2% en glissement annuel.

Photo: VNA

Lors de la conférence organisée pour présenter le rapport susmentionné, des experts ont déclaré qu'à long terme, la stabilité politique était un facteur clé permettant au Vietnam à attirer plus d’investisseurs. De plus, l'attractivité du Vietnam tient à ses propres politiques de production et de technologie. -VNA