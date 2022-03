Hanoi (VNA) - Le gouvernement vietnamien est déterminé à lutter contre la violence domestique en donnant la priorité à la modification des lois et politiques pertinentes sur la prévention et le contrôle de la violence domestique, et en sensibilisant le public pour faire changer les comportements des gens, a-t-on appris d’un séminaire tenu jeudi 24 mars à Hanoi.

Photo d'illustration: baochinhphu.vn



L’événement a été organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme (MoCST) en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et financé par le gouvernement australien dans le cadre du projet «Éliminer la violence à l’égard des femmes et des enfants en 2021-2025».



Il a discuté de la mise en œuvre du nouveau programme national de prévention et de contrôle de la violence domestique jusqu’en 2025, approuvé par le Premier ministre en janvier 2022, et des décisions du Premier ministre sur le travail familial.



Les discussions ont porté sur les solutions clés de ce programme national, y compris la révision et la finalisation des lois et des politiques sur la prévention et le contrôle de la violence domestique, le renforcement du leadership et de la coordination entre les ministères, les secteurs et les localités dans la réalisation des objectifs du programme national, et la construction et la fonctionnement des systèmes de soutien pour les victimes de violence domestique.



Les principaux objectifs du programme national sont que plus de 70% des personnes à risque de violence domestique soient dotées de connaissances et de compétences en matière de réponse à la violence domestique ; 95% des victimes de violence domestique détectées reçoivent une protection, une assistance juridique et des soins de santé ; 95% des communes, quartiers et villes devront gérer et maintenir le modèle de prévention et de contrôle de la violence domestique ; et 90% des personnes directement engagées dans la prévention et le contrôle de la violence domestique recevront une formation sur les connaissances, les compétences et les pratiques professionnelles en matière de prévention et de contrôle de la violence domestique.

Dans son allocution d’ouverture, le chargé d’affaires a.i. Mark Tattersall, de l’ambassade d’Australie au Vietnam, a déclaré : «Aucune société n’est à l’abri de la violence domestique et familiale, et aucun pays ne peut se permettre d’être passif. Ni l’Australie, ni le Vietnam».



Félicitant le Vietnam pour l’objectif qu’il s’est fixé dans le programme national, il a affirmé que l’Australie s’engage à tenir la distance ensemble avec le gouvernement vietnamien pour soutenir la réalisation de l’objectif.

Photo d'illustration: baochinhphu.vn





Pendant ce temps, la représentante de l’UNFPA au Vietnam, Naomi Kitahara, a salué la Loi sur la prévention et le contrôle de la violence domestique qui devrait être approuvée en octobre 2022.

Kitahara a déclaré : « Je suis très fière que le Vietnam ait atteint ce niveau d’engagement pour essayer d’éliminer la violence domestique dans le pays, et au cours des cinq prochaines années, l’UNFPA s’engage pleinement à continuer à soutenir le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour la mise en œuvre de ce programme national pour garantir que toutes les femmes et tous les enfants au Vietnam, y compris les plus vulnérables, vivent une vie sans violence».



«Mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles devrait être une priorité pour tous pour la réalisation des Objectifs de développement durable à l’horizon 2030, en ne laissant personne de côté», a-t-elle souligné.



«Nous devons arrêter la violence contre les femmes et les enfants maintenant, et je suis convaincue que la coopération entre le gouvernement vietnamien, le gouvernement australien, l’UNFPA et d’autres partenaires internationaux et nationaux permettra d’atteindre cet objectif», a estimé Kitahara.



Le séminaire a également examiné la mise en œuvre de la Stratégie familiale du Vietnam d’ici 2030 et du Programme sur l’éthique familiale et l’éducation au mode de vie d’ici 2030.



Le Vietnam a pleinement reconnu que le développement familial durable constitue l’un des facteurs clés pour assurer le succès de l’industrialisation et de la modernisation du pays.



Exerçant la gestion étatique vis-à-vis du développement de la famille, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a travaillé en étroite collaboration avec d’autres ministères et organismes concernés ainsi qu’avec les autorités locales pour examiner la mise en œuvre de la Stratégie familiale 2010-2020 et élaborer la Stratégie nationale de développement de la famille d’ici 2030 et le Programme sur l’éthique familiale et l’éducation au mode de vie d’ici 2030, qui ont été approuvés par le Premier ministre.



La Stratégie de développement de la famille vise à construire des familles vietnamiennes prospères, progressistes et heureuses, qui agissent comme des cellules saines de la société ; les maisons pour tous ; et le lieu pour nourrir et favoriser les personnalités et les modes de vie des individus dans le respect des bonnes traditions de la nation, promouvant et multipliant ainsi les valeurs positives qui contribuent au développement durable du pays. – VNA