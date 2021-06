Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a reçu le 22 juin à Hanoï le Premier Secrétaire d'État et Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, Dominic Raab, en visite officielle au Vietnam pour participer au Dialogue Asie-Europe.M. Minh a hautement apprécié les développements positifs du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni ces derniers temps, estimant que cette visite du ministre britannique des Affaires étrangères créerait plus de motivation pour la coopération entre les deux pays.Dominic Raab a affirmé que le Vietnam était un partenaire stratégique important du Royaume-Uni dans la région, en particulier dans le contexte de post-Brexit, avec ses politiques d’accroître l'engagement et la coopération avec la région Indo-Pacifique.M. Minh a demandé au gouvernement britannique de soutenir davantage l'accès aux vaccins, ainsi que de faciliter le transfert de technologie de production de vaccins au Vietnam. Il a aussi demandé au Royaume-Uni de créer des conditions favorables pour que les marchandises vietnamiennes accèdent au marché britannique.Il a affirmé que le Vietnam était prêt à créer toutes les conditions favorables aux investissements des entreprises britanniques sur son sol, notamment dans des domaines potentiels tels que les énergies renouvelables, l'économie numérique, la banque, l’assurance, les services financiers, l'éducation et la formation...Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux pays continuaient de renforcer leur coordination lors des forums multilatéraux, en particulier au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, du Forum de coopération Asie-Europe. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer pour assurer le succès de la Conférence COP26 sur le changement climatique accueillie par le Royaume-Uni en novembre prochain.Dominic Raab a remercié le Vietnam d'avoir soutenu le Royaume-Uni dans ses efforts pour devenir un partenaire de dialogue de l'ASEAN, ainsi que pour son adhésion à l'Accord de partenariat transpacifique progressif et global.Les deux parties ont affirmé l'importance d'assurer la liberté de navigation, de survol, de sécurité et de paix en Mer Orientale, soulignant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 était un cadre juridique pour toutes les opérations maritimes et océaniques. -VNA