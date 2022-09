Hanoi (VNA) – Récemment, le site britannique Verdict a publié un article sur Vietnam et l’opportunité qui s’offre à lui de s’élever dans un monde dé-globalisé, au moment où le pays se positionne comme l’endroit idéal pour assembler des produits technologiques au stade tardif ou attirer de plus en plus de grandes entreprises pour investir au Vietnam.

L’article sur le site britannique Verdict. Photo : thoidai.com.vn

Ce site évalue que géographiquement, le Vietnam a un accès facile à la Mer Orientale via ses ports maritimes, ce qui signifie que les produits peuvent être exportés rapidement.

Dans le même temps, le Vietnam s’est positionné comme l’endroit idéal pour assembler des produits technologiques à un stade avancé. L’assemblage tardif ne nécessite pas de main-d’œuvre hautement qualifiée et les entreprises peuvent profiter des coûts de main-d’œuvre et d’espace moins chers au Vietnam.

La Thaïlande et la Chine ont continuellement connu des niveaux élevés d’investissement dans la production, entraînant une hausse des prix des terrains pour la construction d’usines et une augmentation des salaires.

La démographie du Vietnam est également un facteur majeur. Avec 98 millions d’habitants, le Vietnam est le 15e pays du monde en termes de population et une grande partie de sa population est en âge de travailler.

L’article cite également un certain nombre de grandes entreprises qui ont investi au Vietnam.

En 2022, Samsung a investi 920 millions de dollars dans ses usines au Vietnam. Parallèlement à cela, Apple et Foxconn y ont également augmenté leurs investissements.

Samsung a notamment annoncé qu’il commencerait la production de puces au Vietnam en juillet 2023, et le fabricant de puces américain Synopsys a transféré ses investissements dans le pays.

Ces facteurs laissent présager un avenir radieux pour le Vietnam, un pays historiquement connu pour sa résistance face aux influences exogènes. – NDEL/VNA