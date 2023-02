Selon le site de voyage du Sydney Morning Herald, le delta du Mékong, au Vietnam, est l’un des endroits les plus attrayants au monde, que les touristes devraient visiter en 2023.

En venant à la montagne Ba Den, province de Tay Ninh (Sud) à l'occasion du Têt 2023, les touristes seront plongés dans un monde enchanteur avec plus de 30 espèces de fleurs et plus de 400.000 d'arbres.