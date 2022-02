La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Répondant à une question de journalistes vietnamiens et étrangers sur la réaction du Vietnam devant les récentes évolutions tendues en Ukraine et sur la protection des citoyens vietnamiens, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, a déclaré :

Le Vietnam est extrêmement préoccupé par le conflit armé en Ukraine. Nous appelons les parties concernées à faire preuve de retenue, à respecter la Charte des Nations Unies et les principes fondamentaux du droit international, à ne pas recourir à la force, à protéger les gens, à poursuivre le dialogue et à rechercher des solutions pacifiques pour contribuer à assurer la paix, la sécurité, la stabilité et la coopération dans la région et le monde.

Le Vietnam est très préoccupé par la situation de la communauté vietnamienne en Ukraine, demandant d'assurer la sécurité de la vie, des biens, des droits et des intérêts légitimes des citoyens et des entreprises vietnamiens dans ce pays. Les agences de représentation vietnamienne dans cette zone et les autorités nationales se coordonnent étroitement et sont prêtes à mettre en œuvre des plans de protection des citoyens. -VNA