Le vice-Premier ministre et chef du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 Vu Duc Dam. Photo : VNA

Lors d'une réunion tenue le 2 novembre à Hanoi et présidée par le vice-Premier ministre et chef du Comité Vu Duc Dam, les participants ont souligné que le port de masques est un moyen important et simple de prévenir la propagation de la pandémie et doit être fait non seulement dans les grandes zones urbaines mais dans tous les quartiers, communes et bourgs, conformément à la directive du Premier ministre.Les autorités de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville ont exhorté les habitants à envisager de porter un masque dans les lieux publics comme obligatoire et ils traiteront sérieusement les violations, en particulier dans les établissements médicaux et d'hébergement, les centres commerciaux et les transports en commun.Les participants ont également discuté des mesures visant à concrétiser efficacement la politique du gouvernement consistant à reprendre les vols commerciaux avec plusieurs pays pour accueillir au Vietnam des experts et des investisseurs étrangers, contribuant ainsi à atteindre le double objectif de lutte contre la pandémie et de promotion du développement économique.Au 2 novembre, le Vietnam n’a enregistré aucune nouvelle contamination locale depuis 61 jours consécutifs. Les foyers de pandémie ont été essentiellement maîtrisés.Le ministère de la Santé a présenté une carte de la vie en toute sécurité avec le COVID-19, sur www.antoancovid.vn, pour contrôler toute épidémie à l'échelle nationale. Au total, 1.530 hôpitaux, 145 installations de quarantaine, plus de 6.500 hôtels de trois étoiles ou plus et plus de 53.800 écoles ont été mis à jour sur la carte.Il a également intensifié la recherche et la production de vaccins et l'utilisation de technologies de pointe dans la lutte contre le COVID-19.Le ministère a décidé de dépêcher six équipes afin de superviser les tests du SRAS-CoV-2 à Hanoi, le 30 octobre, à Nha Trang, le 3 novembre et à Hô Chi Minh-Ville, le 6 novembre. – VNA