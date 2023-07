La réunion de la Commission du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ). Photo : VNA



Jakarta (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son, à la tête d’une délégation vietnamienne, a assisté le 11 juillet à la réunion de la Commission du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ) et au Dialogue avec la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN (AICHR).

Il s’agissait des premières activités des ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans le cadre de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) et réunions connexes en cours à Jakarta (Indonésie).

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA



Les ministres ont approuvé le document conceptuel sur les initiatives conjointes de coopération entre l'ASEAN et l'Organisation pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (OPANAL), contribuant à enrichir la valeur du SEANWFZ et contribuant aussi aux efforts conjoints contre la prolifération nucléaire et pour le désarmement.

Partageant l'importance du SEANWFZ, le ministre Bui Thanh Son a souligné la nécessité d'améliorer la valeur et la position du traité dans le contexte actuel compliqué et potentiellement risqué, affirmant l'engagement et la détermination du Vietnam dans la mise en œuvre du Plan d'action du traité et a convenu, avec l'ASEAN, d'encourager les pays détenteurs d'armes nucléaires à adhérer au SEANWFZ.

Toujours dans la matinée du 11 juillet, les ministres des Affaires étrangères ont eu une séance de dialogue avec l’AICHR.

Les ministres des Affaires étrangères ont eu une séance de dialogue avec l’AICHR. Photo : VNA



Les ministres ont souligné que la promotion et la garantie des droits de l'homme constituaient le contenu et l'objectif transversal du processus d’édification de la Communauté de l'ASEAN.

Face aux effets positifs et négatifs de nombreux problèmes actuellement émergents, qui affectent profondément les droits de l'homme, les ministres ont souligné que l'AICHR, avec son rôle et ses tâches assignées, devaient améliorer l'efficacité de ses activités et renforcer la consultation et le dialogue interdisciplinaires pour avoir une solution approfondie qui assure au mieux les intérêts des populations et est conforme aux intérêts communs de la région.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a hautement apprécié les efforts de l'AICHR et les résultats de la mise en œuvre du Plan de travail 2021-2025. Il a demandé à l’AICHR de maintenir une approche progressive, conformément à la préoccupation des pays, de déployer les activités de coopération avec les partenaires dans un esprit constructif, de bonne volonté, conformément aux principes, processus et procédures de l'ASEAN. -VNA