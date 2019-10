Colloque sur des opportunités, des acquis de développement et des potentiels du Vietnam, le 2 octobre à Londres. Photo: VNA



Londres (VNA) – Près de 200 investisseurs, banquiers, entrepreneurs, ingénieurs, avocats, professeurs et docteurs…, ont participé à un colloque présentant des opportunités, des acquis de développement et des potentiels du Vietnam, organisé le 2 octobre à Londres par le Réseau Vietnam - Royaume-Uni (Vietnam – UK Network).

Des orateurs vietnamiens et étrangers ont parlé du développement spectaculaire du Vietnam, en racontant des récits sur la vie et les pensées des femmes vietnamiennes contemporaines. Grâce à la croissance économique élevée ces dernières années, le Vietnam est devenu une destination de plus en plus attrayante pour les investisseurs étrangers dont ceux du Royaume-Uni.

Lors de ce colloque, Mme Rachel Hill, directrice générale des marchés européens de Dragon Capital, a estimé que le gouvernement britannique renforcerait le soutien et l’encouragement aux entreprises locales pour qu’elles viennent investir au Vietnam dans les années à venir.

Selon elle, le Royaume-Uni dispose d’un grand nombre de capitaux à investir dans le développement des énergies renouvelables. Elle a déclaré espérer que ces flux d'investissement seront versés dans le secteur des énergies renouvelables et propres au Vietnam.



"Ce sera une grande opportunité pour les entreprises britanniques car le Vietnam est une bonne destination pour tous les investisseurs", a déclaré Mme Rachel Hill.



Concernant la fusion-acquisition (M&A) au Vietnam, Andrew Huntley, responsable de BDA Partners, une organisation spécialisée dans le conseil en achat et vente d'entreprise en Chine, en Inde, au Vietnam et au Japon, a déclaré que le Vietnam figurait en tête des destinations d'investissement les plus attractives en Asie du Sud-Est dans les domaines de l’achat d’entreprises et de l’énergie verte.

Cependant, il a indiqué que peu d'entreprises vietnamiennes avaient acquis des sociétés à l’étranger.



Andrew Huntley s’est déclaré convaincu que dans les années à venir, de grandes sociétés vietnamiennes, publiques ou privées, s’intéresseraient à ce problème et effectueraient des acquisitions de sociétés en dehors du Vietnam. "Cela sera extrêmement intéressant et aidera l’économie vietnamienne à se développer à l’échelle mondiale", a-t-il déclaré. -VNA