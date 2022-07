Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le site tradefinanceglobal.com, au cours de la dernière décennie, le Vietnam est devenu une destination de choix pour les investissements dans le secteur manufacturier - plus souhaitable que d'autres pays d'Asie du Sud-Est comme les pays de l'ASEAN-4 (Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Philippines).



Selon l’auteur, il y a des raisons pour lesquelles le Vietnam est plus attrayant pour les investisseurs que les pays de l'ASEAN-4. Il s'agit de coûts de main-d'œuvre plus faibles, d'une intégration plus simple de chaînes d'approvisionnement, d'un meilleur accès au libre-échange et de la stabilité politique.



L'article indique que les bas salaires sont une des principales raisons pour lesquelles tant de fabrication s'est déplacée vers le Vietnam au cours de la dernière décennie. Cependant, les salaires ne sont pas la seule raison de la décision sur le lieu d'implantation de la production. Les entreprises doivent également tenir compte de facteurs tels que l'intégration de chaînes d'approvisionnement.



L'intégration des producteurs vietnamiens dans les chaînes d'approvisionnement est relativement simple. Le Vietnam partage une frontière avec la Chine, ce qui facilite l'intégration des entreprises manufacturières vietnamiennes dans le vaste réseau chinois. En outre, intégrer le Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement est également un processus relativement simple. En effet, le Vietnam abrite deux aéroports internationaux, plusieurs ports majeurs, une alimentation électrique fiable et un accès Internet facile. De plus, comme le pays est de petite taille géographique, la plupart des fournisseurs sont situés à proximité d'un aéroport ou d'un grand port maritime.



Par ailleurs, le pays est partie à 15 accords de libre-échange différents qui englobent plus de 50 pays à travers le monde. Pour les fabricants, cela signifie qu'un bien produit au Vietnam peut être vendu sur d'autres marchés - y compris de nombreux marchés occidentaux plus riches - sans avoir à payer des tarifs prohibitifs en cours de route.



Enfin, selon les Déclarations sur le climat d'investissement 2021 du Département d'État américain, l'environnement politique et sécuritaire du Vietnam est considérablement stable. Selon l'indice de la Banque mondiale, le Vietnam se classe bien au-dessus de bon nombre de pays d'Asie du Sud-Est, dont trois des pays de l'ASEAN-4, en termes de stabilité politique et d'absence de violence.-VNA