Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La recherche de partenaires et d'opportunités d'affaires pour l'exportation du café vietnamien vers l'Afrique est l'objectif d'une session de consultation, qui sera tenue le 21 juillet dans la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre), considérée comme la "capitale" du café au Vietnam.

Selon le comité d'organisation, l'événement sera diffusé en ligne via les plateformes Zoom et Facebook du Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Lors de cette séance, les spécialistes et les représentants des bureaux commerciaux vietnamiens en Algérie, en Egypte, au Maroc et au Nigeria clarifieront les doutes des entrepreneurs liées à l'importation et à l'exportation de produits du café vers le marché africain, telles que la qualité, les méthodes de paiement et d'expédition, et l’assurance des marchandises.

Avec une population de 1,4 milliard d'habitants, l'Afrique dépense environ 750 millions de dollars chaque année, ce qui en fait un marché très demandeur de café.

L’événement offrira une bonne occasion aux entreprises vietnamiennes de se renseigner sur le marché, évitant ainsi les risques lors de l'exportation de café vers les pays africains.-VNA