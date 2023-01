Au concours "National Robotics Tounament 2022". Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - Le Vietnam enverra 20 équipes aux Championnats du monde de robotique "VEX Robotics World Championship 2023" prévus en mai 2023 aux États-Unis, selon STEAM for Vietnam.

Le concours national de robotique VEX IQ Robotics 2023 aura lieu le 26 février pour sélectionner les meilleures équipes représentant le Vietnam. Organisé par STEAM for Vietnam, le Centre américain et l'Université des sciences et technologies de Hanoï, ce concours mettra aux prises 145 équipes, divisées en deux groupes, l'un destiné aux élèves primaires et l'autre aux collégiens.

VEX IQ Robotics 2023 aidera les élèves vietnamiens à appliquer leurs connaissances en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Les participants auront également la chance de développer les compétences douces nécessaires et importantes pour l'avenir telles que réflexion informatique, résolution de problèmes et travail d'équipe. -VNA