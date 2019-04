Hanoi, 27 avril (VNA) - Selon le rapport du Département de l’investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l’Investissement, le pays a délivré la licence à 1.082 nouveaux projets cumulant 5,34 milliards de dollars d'investissement direct étranger (IDE) entre janvier et avril, soit une hausse de 50,4%. Il s’agit du montant le plus élevé jusqu’à maintenant.

Le secteur de l'immobilier industriel renforce l'attrait pour les investisseurs. Photo d'illustration : Internet

Durant cette même période, 395 projets opérationnels ont augmenté leur investissement initial de 42,11 milliards de dollars. Par ailleurs, le pays a également autorisé 5,68 milliards de dollars correspondant à 1.653 souscriptions de capital ou acquisitions de titres d’entreprises étrangères.

Au premier semestre, les exportations du secteur d’IDE, pétrole brut compris, ont atteint 55,42 milliards de dollars (+4%), représentant 70,4% de la valeur totale.

Les investisseurs étrangers ont investi dans 19 secteurs, notamment dans l’industrie manufacturière et de transformation avec 10,5 milliards de dollars, l’immobilier avec 1,1 milliard et les ventes au détail et en gros avec 742,7 millions.

Parmi les 80 pays et territoires investissant au Vietnam, Hong Kong de Chine est en tête avec 4,7 milliards de dollars, suivie par la République de Corée (1,98 milliard) et Singapour (1,87 milliard).

La capitale Hanoi est la première localité des 53 villes et provinces attirant l'investissement étranger avec un fonds total inscrit de 4,47 milliards de dollars, suive par Ho Chi Minh-Ville avec 2,37 milliards, et Binh Duong avec plus d’un milliard. - VNA