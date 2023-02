Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les exportations et les importations du Vietnam vers l'Amérique en janvier ont respectivement atteint 8,21 milliards et 1,64 milliard de dollars. En conséquence, la balance commerciale du Vietnam sur ce marché a affiché un excédent commercial de 6,56 milliards de dollars.Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, les États-Unis demeurent le plus grand partenaire commercial du pays en Amérique, avec des valeurs d'exportation et d'importation respectives de 7,2 milliards et 860 millions de dollars, suivis du Canada (360 millions de dollars d’exportations et 45 millions de dollars d’importations).En 2022, les échanges entre le Vietnam et les marchés américains ont enregistré un chiffre d'affaires de 153,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,7 % en un an.Sur ce total, la valeur des ventes du Vietnam a atteint 128,2 milliards de dollars et le volume des achats a été de 25,7 milliards de dollars, en hausses respectives de 12,4% et 3,0%.En particulier, le commerce avec les plus grandes économies de l’ Amérique a maintenu une bonne croissance comme avec les États-Unis ( 11%), le Brésil ( 66%), le Canada ( 16,5%), le Mexique ( 7,1%), le Chili ( 9%) et l'Argentine ( 8,3%).Rien qu'avec le marché des États-Unis, le commerce bilatéral a totalisé 123,86 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 11%. Les exportations du Vietnam ont dépassé 109,4 milliards de dollars.Grâce à des accords commerciaux tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l'Accord de libre-échange Vietnam-Chili, les échanges entre le Vietnam et un groupe de quatre pays - Canada, Mexique, Chili et Pérou - ont atteint 15,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,9% par rapport à 2021. -VNA