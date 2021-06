Hanoi (VNA) - Le Vietnam a enregistré 97 cas endogènes de Covid-19, dont 94 dans des sites de quarantaine ou des zones confinées, au cours des 12 dernières heures jusqu’à 6 heures le 28 juin, selon le ministère de la Santé.

Photo d'illustration: VNA



Parmi les cas d’origine locale, 62 étaient à Hô Chi Minh-Ville, dix à Phu Yên, neuf à Nghê An, six à Long An et quatre à Bac Ninh, et deux chacune à Lang Son, Quang Ninh et Bac Giang.Les nouveaux cas ont porté le bilan national de l’épidémie à 15.740, dont 1.769 importés et 13.971 transmis localement.Parmi les patients encore sous traitement, 370 ont été testés négatifs une fois au SARS-CoV-2, virus responsable du Covid-19, 125 deux fois et 152 trois fois. Le nombre de décès était de 76.À 16 heures le 27 juin, plus de 3,38 millions de doses de vaccin avaient été administrées. Le nombre de personnes ayant reçu deux injections était de 157.136.Quatorze localités ont passé 14 jours sans nouvelles infections et dix localités n’ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire. – VNA