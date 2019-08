Raymond Carlsen, directeur général de la société norvégienne de Scatec Solar et le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite). Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le gouvernement vietnamien encourage toujours le développement et l'utilisation efficace des énergies renouvelables en vue d'un développement socio-économique durable, a déclaré le 15 août à Hanoi le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung lors d’une rencontre à Hanoï avec Raymond Carlsen, directeur général de la société norvégienne de Scatec Solar.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a souligné qu'avec une croissance économique annuelle de près de 7% et une population de plus de 90 millions d'habitants, le Vietnam connaît une demande croissante d'électricité.

Le pays a besoin d'environ 90.000 MW d'électricité d'ici 2025 et d'environ 130.000 MW d'ici 2030, a-t-il précisé, ajoutant que les principales sources d'énergie actuelles du Vietnam étaient encore l'énergie thermique et l'hydroélectricité, représentant 40% de la production totale. Toutefois, le potentiel de ces sources a diminué, d’où la politique du gouvernement visant à encourager les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne.

Exprimant son soutien au projet d’énergie solaire de Scatec Solar, il a souhaité voir cette société norvégienne accélérer sa coopération avec ses homologues vietnamiens et investir dans des produits technologiques destinés au secteur des énergies renouvelables.

Il a demandé à cette société de tenir des séances de travail avec les ministères et les secteurs vietnamiens sur des questions relatives à l'approbation de projets.

De son côté, Raymond Carlsen a déclaré que Scatec Solar avait des expériences pour aider les pays en développement à mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable, ce qui constitue un avantage.

Il a ajouté que sa société envisageait d'investir dans la centrale solaire flottante Tri An, implanté dans les communes de La Nga et de Thanh Son, district de Dinh Quan, province de Dông Nai (Sud), d'une puissance totale de 1.000 MW, et de développer un système de production de panneaux solaires destinés à l'exportation.

Scatec Solar envisage de mettre en relation avec les universités au Vietnam pour permettre aux étudiants de trouver plus facilement un stage dans les usines de la société. -VNA