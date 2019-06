Tokyo (VNA) – Le Vietnam s’impose sur la carte du tourisme récepteur au Japon en 2018, a-t-on appris du Livre blanc sur le tourisme au Japon publié vendredi 21 juin par le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, du Transport et du Tourisme.

Photo d’illustration : Source: imenno.ru

Les arrivées vietnamiennes au Japon ont affiché une croissance de 125,9% en 2018, faisant du Vietnam l’un des principaux pays et territoires dont le taux de croissance du nombre de voyayeurs au Japon est le plus élevéCette tendance haussière devrait continuer dans les années à venir, grâce à des besoins croissants en études et en travail de la troisième économie mondiale et à l’amélioration des revenus des Japonais.Le tourisme au Japon attire chaque année plusieurs millions de personnes, venues principalement d’Asie de l’Est, d’Amérique du Nord, d’Océanie et d’Europe pour découvrir Tokyo, Kyoto et leurs alentours.En 2018, les arrivées internationales au Pays du Soleil Levant se sont établies à 31,19 millions et les dépenses touristiques ont atteint 4.518,9 milliards de yens (42,197 milliards de dollars), soit un bond respectif de 3,7 et 4,2 fois par rapport à 2012. – VNA