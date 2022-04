Hanoi (VNA) - Lors de la conférence sur la promotion des investissements dans la province de Vinh Phuc en 2022, qui s'est tenue le week-end dernier, M. K.C Chen, directeur général adjoint principal de Compal Vietnam Co., Ltd (Taiwan de Chine) a partagé avec joie les activités de son usine spécialisée dans la fabrication d'ordinateurs portables d'une valeur de 500 millions de dollars à Vinh Phuc.

"Nous sommes actuellement un fabricant pour Dell, Google, Amazon... Les activités de production de l'usine sont toujours stables. D'ici la fin du deuxième trimestre, elle emploiera 15 000 travailleurs », a-t-il exprimé.

Photo d'illustration : VNA

Démarrant la production en 2019, Compal Vietnam a apporté une contribution positive à la production industrielle dans la province de Vinh Phuc.

En plus du projet ci-dessus, Compal - à travers sa filiale - a également investi dans le projet Arcadyan Technology, avec un capital d'investissement de 50 millions de dollars, à Vinh Phuc, spécialisée dans la production de composants électroniques. Compal essaiera probablement de mettre en œuvre le plan donné il y a 3 ans, qui consiste à étendre l'échelle de production, pour porter le chiffre d'affaires à l'exportation à 1,5-2 milliards de dollars/an.

Le fait que Compal produise des produits de Dell, Google, Amazon... pour l'exportation montré que le Vietnam est en train de devenir véritablement un centre de production mondial, notamment dans l'électronique. En plus des grands noms qui ont leurs propres usines tels que Samsung, Intel, LG..., de plus en plus de fabricants sont présents au Vietnam. Foxconn, Luxshare, Winston, Pegatron, Goertek... en sont des exemples.

Photo : VNA

L'apparition des noms ci-dessus a fait du Vietnam une base pour la production d'électronique et d'appareils mobiles, avec un chiffre d'affaires à l'exportation de téléphones et de composants, d'électronique, d'ordinateurs et de composants au premier trimestre de cette année s'élevant à plus de 27,3 milliards de dollars. L'année dernière, les exportations de téléphones et de composants avaient atteint 57,54 milliards de dollars.

En raison de ces chiffres, il y a quelques mois, l'agence de presse russe Sputnik a déclaré que le Vietnam était "en bonne voie pour devenir un nouveau centre de production mondial".

M. Do Nhat Hoang, directeur du département des investissements étrangers relevant du ministère du Plan et de l'Investissement) au cours du premier trimestre, de nombreux gros investisseurs ont investi dans des usines.

Le chef de l'Association générale des commerçants taïwanais au Vietnam, a déclaré que le Vietnam était un maillon important dans la tendance au changement de la chaîne d'approvisionnement en Asie du Sud-Est et que de plus en plus d'entreprises taïwanaises souhaitaient investir au Vietnam.

Les experts de la Banque asiatique de développement (BAD) ont également un avis similaire. Selon M. Andrew Jeffries, directeur pays de la BAD pour le Vietnam, avant l'impact du Covid-19 et des fluctuations géopolitiques mondiales, les flux d'investissements mondiaux ont diminué, mais les investissements étrangers au Vietnam ont toujours été en plein essor.

Les capitaux d'investissement dans le domaine de la transformation et de la fabrication continuent d'augmenter fortement. Au premier trimestre 2022, il y avait plus de 5,3 milliards de dollars dans ce domaine, soit 59,5 % du capital d'investissement total enregistré. L'usine Lego à elle seule a contribué à près de 25% de cette somme. C'est la 6ème usine Lego dans le monde et la 2ème en Asie. Cela prouve que le Vietnam est de plus en plus choisi par les plus grands fabricants mondiaux. - VNA