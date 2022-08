Hanoi (VNA) – Dans un article récemment publié sur le magazine d'investissement britannique Moneyweek, l’auteur a écrit que les produits "Made in Vietnam" affirmaient leur position sur le marché mondial.

Dans l'usine des produits électroniques de Foxconn à Quang Ninh. Photo: baoquangninh

De nombreux groupes multinationaux, notamment dans l'électronique, estiment que le Vietnam est en train de devenir la base de production électronique mondiale, l'"usine du monde" qu'est depuis longtemps la Chine devant faire face à de grands défis en raison de sa stratégie "Zéro COVID".

Après que certains des plus grands fournisseurs d'Apple aient déplacé au Vietnam leurs chaînes de production tels que les AirPods et l'iPad, Xiaomi - l'un des principaux groupes de fabrication d'électronique en Chine – a fait de même en déplaçant une partie de sa chaîne de production au Vietnam. À la mi-juillet, cette marque a officiellement annoncé la vente de ses smartphones "Made in Vietnam" sur le marché.



"La qualité des produits électroniques fabriqués dans les usines au Vietnam est très bonne. En plus du marché vietnamien, ces produits seront vendus en Asie du Sud-Est. Et nous ne fabriquons pas seulement des smartphones au Vietnam, mais aussi d'autres appareils électroniques de l'intelligence artificielle et de l'IoT", a déclaré M. KM Leong, directeur général de l'Asie du Sud-Est de Xiaomi.



Compal - le deuxième plus grand assembleur d'ordinateurs au monde en provenance de Taïwan (Chine) - a révélé qu'il prévoyait d'étendre sa production au Vietnam pour mieux répondre au nombre croissant de commandes internationales.

L'usine de Samsung à Bac Ninh. Photo: samsung.com



Selon Ngo Dang Khoa, responsable du secteur des taux de changes, des marchés de capitaux et des services de valeurs mobilières de HSBC Vietnam, grâce aux entrées d'IDE dans le secteur technologique, le Vietnam est devenu un centre de fabrication d'électronique en Asie du Sud-Est. Le gouvernement a pris des politiques favorables pour attirer les investisseurs étrangers.

"Récemment, Samsung y a investi environ 800 millions de dollars dans un centre de recherche et développement (R&D), l'un des plus grands d'Asie du Sud-Est. Grâce à cela, ses produits électroniques Made in Vietnam seront plus compétitifs", a-t-il souligné.



Selon M. Alain Cany, président de l'Association des entreprises européennes au Vietnam (EuroCham), le Vietnam est l'un des pays leaders dans le développement de logiciels dans le monde, juste derrière l'Inde.

"Nous pensons qu'avec des politiques transparentes et des ressources humaines de haute qualité, le Vietnam obtiendra de grands succès dans le développement de l'économie numérique. Et cela favorisera la réduction des coûts pour les entreprises d'IDE", a-t-il déclaré.



Les entreprises d'IDE estiment que l'essor des produits électroniques "Made in Vietnam" sera une bonne motivation pour toute l'Asie du Sud-Est, cette région ayant vocation à devenir un "aimant" pour la production électronique mondiale dans un avenir proche. – CPV/VNA