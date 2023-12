Paris, 9 décembre (VNA) - Le Vietnam a été élu vice-président du Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le 8 décembre, lors de la 18e session du comité à Kasane, au Botswana.

Le Vietnam a été élu vice-président du Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Photo : VNA

C'est la deuxième fois que le Vietnam est élu à ce poste après la première fois lors du mandat 2006-2010, représentant la région Asie-Pacifique.Selon l'ambassadrice Le Thi Hong Van, représentante permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, il s'agit d'un autre succès du Vietnam cette année, outre d'autres bonnes nouvelles, dont l'élection au poste de vice-président de la Conférence générale de l'UNESCO.La diplomate a déclaré que devenir vice-président de l'un des principaux comités spécialisés de l'UNESCO affirme la position et la réputation du Vietnam sur la scène mondiale, démontrant le soutien et la confiance de la communauté internationale dans la capacité du Vietnam à apporter sa contribution et sa capacité de gestion à l'UNESCO, ainsi que la reconnaissance des contributions positives du Vietnam à la coopération dans le domaine de la culture en général et du patrimoine culturel immatériel en particulier, contribuant à promouvoir le rôle de la culture et du patrimoine culturel dans le développement durable et inclusif et l'autonomie des nations et des régions.Cela témoigne également du succès du Vietnam dans la mise en œuvre de sa politique extérieure de multilatéralisation, de diversification et d'intégration internationale globale, conformément à l'esprit de la résolution du 13e Congrès national du Parti et de la directive du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement et l'amélioration de la diplomatie multilatérale jusqu'à ce que 2030, a déclaré la diplomate vienamienne.En tant que vice-président du Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le Vietnam bénéficiera de conditions plus favorables pour réaliser et mettre en œuvre les objectifs et les priorités de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (la Convention de 2003), renforçant ainsi le rôle important du patrimoine culturel immatériel en tant que motivation pour le développement durable, la diversité culturelle, la créativité et le dialogue entre les cultures, reliant la société à l'engagement accru de la communauté, des femmes et des jeunes, a-t-elle déclaré.La 18e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel s'est déroulée du 4 au 9 décembre avec la participation de plus de 500 délégués et observateurs de 24 États membres ainsi que d'organisations internationales et non gouvernementales spécialisées dans la culture et l'art.La délégation vietnamienne à l'événement comprenait, entre autres, Dao Quyen Truong, directeur adjoint du Département des affaires culturelles et de l' UNESCO du ministère des Affaires étrangères, ainsi que des membres du Secrétariat du Comité national vietnamien de l'UNESCO.Lors de la session, les participants ont approuvé une liste de 56 nouveaux dossiers du patrimoine culturel immatériel, tout en évaluant la mise en œuvre de la Convention de 2003 dans les États membres de la région arabe, en discutant et en approuvant un mécanisme visant à simplifier le processus d'élaboration des documents de candidature et en préparant des activités. pour célébrer le 20e anniversaire de la création de la Convention de 2003.Dao Quyen Truong a déclaré que la délégation vietnamienne s'est activement engagée dans tous les contenus de la session.Le Secrétariat et les membres du comité ont salué les politiques, stratégies et mesures pratiques du Vietnam visant à promouvoir le rôle du patrimoine culturel immatériel en tant que force motrice du développement économique, culturel et social durable, de la protection de l'environnement et de la protection de la biodiversité, a-t-il déclaré.Le responsable a déclaré que les efforts du Vietnam dans la recherche initiale et l'intégration de nombreux contenus de la Convention de 2003 dans la loi vietnamienne sur le patrimoine culturel étaient très appréciés au niveau international.L'expérience du Vietnam dans la conception de plans de gestion, de protection et de promotion des 15 patrimoines culturels immatériels reconnus par l'UNESCO et des 534 patrimoines nationaux, avec l'engagement de la communauté et de l'administration, a également été hautement appréciée, a-t-il ajouté.Le Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel comprend 24 membres, agissant en tant qu'agence exécutive importante de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel immatériel, décidant des questions clés liées à la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel et allouant des fonds pour soutenir la conservation du patrimoine culturel immatériel. patrimoine culturel dans différents pays, et concevoir les politiques et les orientations de développement de la Convention de 2003.La 19e session du comité est prévue en décembre 2024 au Paraguay, au cours de laquelle les participants examineront la candidature du Vietnam au festival de la déesse Ba Chua Xu sur la montagne Sam comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. - VNA