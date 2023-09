Hanoi (VNA) - Le Vietnam a attiré près de 20,21 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) entre le début janviet et le 20 septembre, en hausse de 7,7% sur un an, selon l’Agence de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement.

Le Vietnam a attiré près de 20,21 milliards de dollars de capitaux étrangers entre janvier et septembre. Photo : VNA

Au total, 1.924 nouveaux projets à capitaux étrangers ont obtenu une licence d’investissement d’un capital social total de 10,23 milliards de dollars, soit une hausse de 66,3% en nombre de projets et 43,6% en capital en glissement annuel.

Au cours de cette période, plus de 5,15 milliards de dollars ont été ajoutés à 934 projets existants, respectivement en baisse de 39,7% et en hausse de 22,8% par rapport aux chiffres de la même période de l’an dernier.

Entre-temps, 4,82 milliards de dollars, soit une augmentation de 47%, ont été ajoutés aux projets existants ou ont été injectés par des investisseurs étrangers au moyen de contributions en capital et d’achat d’actions.



Le secteur de la fabrication et de la transformation était la plus attractive pour les investisseurs étrangers avec plus de 14 milliards de dollars, en baisse de 5,9% sur un an, devant l’immobilier avec près de 1,94 milliard de dollars, en baisse de 45%, et la finance et la banque avec 1,54 milliard de dollars, en hausse de 63,8 fois sur un an. – VNA