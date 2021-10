Hanoi (VNA) - Le Figaro, le plus ancien quotidien de France, vient de lister les meilleures destinations du monde pour ressentir l'hiver, avec le Vietnam mentionné en premier sur la liste comprenant le Chili, l'Inde, la Norvège, l'Équateur...

La baie de Ha Long. Photo : VNA



"Trésor du patrimoine mondial, la baie de Ha Long nourrit les fantasmes des voyageurs avec ses étonnants pics karstiques sur des centaines de kilomètres", a-t-il écrit dans son article publié le 15 octobre.

"Mais à 160 km au sud se trouve un autre paysage d’estampe : la baie de Ha Long terrestre. Moins fréquentée que sa grande sœur, elle dévoile de superbes pitons couverts de végétation et des monts rocheux dominant rizières, temples et pagodes", a poursuit le journal, invitant ses lecteurs à se rendre à partir à la découverte du complexe paysager de Trang An à Ninh Binh.

La province de Ninh Binh est entouré de montagnes calcaires aussi solides qu’une forteresse. C’est sans doute pour cette raison que de 968 à 1010, trois dynasties successives, les Dinh, Le et Ly, y installèrent leur capitale. Baptisée Hoa Lu, cette capitale est nommée «la capitale en pierre» par la population locale.

Le complexe paysager de Trang An comprend le site écologique éponyme, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et Tam Côc-Bich Dông que d’aucuns surnomment «la baie de Ha Long terrestre». Monts en calcaire, vallées et cours d’eau alternent, créant des paysages grandiose et pittoresque.

Tràng An. Photo : Département du tourisme de Ninh Binh

"Pour vivre l’expérience de cette région bucolique, grenier à riz et berceau de la civilisation vietnamienne, on pose ses bagages à la Maison Quê. Cette bâtisse traditionnelle en plein cœur du delta, à Tam Côc, est un port d’attache idéal pour monter dans une barque à rames et explorer les grottes où ont été tournées des scènes d’Indochine", a ajouté Le Figaro.

"On prolonge l'expérience au cœur d’un Vietnam inexploré dans la province de Phu Yên. Le long d’une plage immaculée, au milieu des rizières et encerclé de collines ¬verdoyantes, le groupe hôtelier Zannier y a ouvert son nouveau fleuron, le Bãi San Hô", a-t-il poursuivi.

Le Centre du Vietnam est incontournable avec ses nombreuses destinations inexplorées, notamment la province de Phu Yên et son cocktail de soleil, de mer, de plage et de rapides, la vieille ville de Hôi An et le sanctuaire de My Son dans la province de Quang Nam, les vestiges de la civilisation Cham à Binh Dinh.

Du Nord au Sud, le Viêt Nam déploie des décors magnifiques entre plages de sable blanc, paysages montagneux, reliefs karstiques, et rizières en étage. La beauté des lieux repose tant sur ses constructions humaines, pagodes et temples, que sur ses somptueuses oeuvres de la nature. – VNA