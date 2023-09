Transformation de produits agricoles destinés à l'exportation à la Société par actions de fruits et légumes d'An Giang (Antesco). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le contexte où la consommation verte devient une tendance et une exigence répandue dans tous les segments et marchés, des experts ont recommandé d'accélérer la transformation verte des entreprises, afin d'exporter de manière durable, de répondre aux normes des marchés clés et de minimiser les risques.

Ngo Chung Khanh, directeur adjoint du Département de la politique commerciale multilatérale relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné que la mise en œuvre de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) durant trois ans avaient favorisé les échanges commerciaux entre les deux parties et que les exportations du Vietnam vers l’UE avaient enregistré une croissance impressionnante.

Cependant, depuis la troisième année de mise en œuvre de l'EVFTA, ces avantages et résultats ont été affectés en partie par l'application accrue par l'UE de normes élevées et par des exigences croissantes liées à l'environnement et à la durabilité. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent développer une production verte et appliquer des technologies pour fournir des produits verts et propres répondant aux normes techniques et environnementales de l'UE, et participer plus profondément aux chaînes d'approvisionnement durables.

Jean Jacques Bouflet, vice-président chargé des politiques de la Chambre de commerce européenne (EuroCham) au Vietnam, a déclaré que les entreprises vietnamiennes devaient respecter les normes écologiques en appliquant des réglementations environnementales plus strictes ; investir dans la recherche, le développement et l’amélioration des infrastructures ; améliorer la capacité logistique et investir dans la formation des ressources humaines...

En 2022, de nombreux produits agricoles vietnamiens tels que banane fraîche, patate douce, nids de salanganes, pamplemousse, longane, fruit de la passion et durian ont obtenu une licence d'exportation vers des marchés développés comme les États-Unis, le Japon et la Chine et la Nouvelle-Zélande.

Cependant, les produits agricoles vietnamiens sont confrontés à de nombreux défis. À la mi-mai, l’UE a également adopté une loi sur le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (aussi dit « Taxe carbone », « MACF » ou « CBAM ») , qui oblige les importateurs à déclarer les émissions de carbone de leurs marchandises.

Fin juin 2023, l'UE a publié le règlement de l'Union européenne sur la déforestation (EUDR) exigeant que les entreprises spécialisées dans les domaines du bois, du café, du cacao, du caoutchouc, du soja, du bétail, de l'huile de palme et des produits dérivés démontrent que leurs produits sont non liés à des activités de déforestation après 2021. Les violations entraîneront une amende minimale de 4% des ventes annuelles collectées dans toute l’UE.

Le Vietnam est l'un des trois premiers fournisseurs mondiaux de café. Photo : baochinhphu.vn



Dans le même temps, les réglementations en matière de protection de l'environnement sur les principaux marchés d'exportation du Vietnam, tels que l'UE, l'Amérique du Nord et l'Asie du Nord-Est, deviennent plus strictes. Les gouvernements américain et canadien envisagent également des mécanismes similaires au CBAM et à l'EUDR de l'UE. En outre, l'UE a déclaré que le groupe de produits inclus dans le CBAM et l'EUDR serait élargi à l'avenir.

Pour sa part, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a déclaré que le ministère de l'Industrie et du Commerce surveillait l'évolution de l'économie mondiale, en particulier les ajustements de politiques sur les principaux marchés d'exportation pour émettre rapidement des avertissements, informer les entreprises et conseiller le gouvernement afin qu'il prenne des réponses politiques adéquates.

Il a souligné que la mise en œuvre de l'activité de Connexion de la chaîne d'approvisionnement internationale des marchandises, tenue du 13 au 15 septembre à Ho Chi Minh-Ville, avait aidé les entreprises à participer davantage à la chaîne mondiale d'approvisionnement et de production, en connectant les canaux de distribution et d'importateurs étrangers à des entreprises nationales de fabrication et d’exportation.

En outre, le ministère de l'Industrie et du Commerce a aidé 120 entreprises à participer à l'Expo ASEAN-Chine (CAEXPO) à Nanning, en Chine, faisant du pavillon du Vietnam le deuxième plus grand de la foire (après la Chine, pays hôte).

Dans les temps à venir, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de se coordonner avec les ministères, les branches, les agences, les localités et les entreprises pour promouvoir les activités commerciales, parmi lesquelles les activités d'exportation, a-t-il ajouté. –VNA