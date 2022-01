Le Vietnam a appliqué de nombreuses politiques monétaires pour soutenir l'économie. Ces politiques vont dans la bonne direction, contribuant à soutenir les entreprises touchées par la pandémie. Photo: nganhangvietnam

Hanoï (VNA) - "Les résultats positifs de la croissance en 2021 montrent que le gouvernement vietnamien a bien maîtrisé la situation et est prêt à mettre en œuvre de nombreuses réformes pour accélérer la reprise économique. Cependant, le Vietnam doit prendre des mesures plus fortes pour soutenir la croissance".

C’est ce qu'a déclaré M. Jacquet Morisset, économiste en chef de la Banque mondiale, lors d’une récente interview accordée au Journal en ligne du gouvernement



Des résultats positifs

Parlant de la situation macroéconomique du Vietnam en 2021, Jacquet Morisset a estimé que "2021 fut une année compliquée pour le Vietnam, mais le taux de croissance économique est estimé à 2,58%. Dans le contexte d'épidémie de COVID-19 affectant gravement tous les pans de l'économie, il s'agit d'une croissance positive. Le secteur manufacturier et les exportations ont connu une nette croissance par rapport à 2020".



"On peut voir que le gouvernement vietnamien a fait du bon travail en augmentant la couverture vaccinale ces derniers mois. Il y a des périodes où le Vietnam a atteint un taux de vaccination de plus d'un million de doses par jour. Parallèlement le gouvernement a mis en œuvre de manière très efficace la restauration des zones de production, malgré la grave pénurie de main-d’œuvre lors de la 4e vague épidémique. La capacité de relance du Vietnam est impressionnante", a déclaré l'expert de la Banque mondiale.



Les risques à venir

Le Vietnam a appliqué de nombreuses politiques monétaires pour soutenir l'économie, telles que la réduction des taux d'intérêt, des coûts d'emprunt, l'octroi de crédit aux particuliers et aux entreprises... Ces politiques vont dans la bonne direction, contribuant à soutenir les entreprises touchées par la pandémie.



«Cependant, la politique monétaire présente également des risques car l'argent peut affluer dans les poches des entreprises faibles, entraînant une augmentation des créances irrécouvrables. En outre, à mesure que l'inflation mondiale augmente, un assouplissement excessif des politiques peut accroître les pressions inflationnistes", a-t-il alerté.



L’expert a aussi suggéré que "le Vietnam accélère le décaissement des investissements publics, soutienne les personnes qui ont perdu leur emploi ou ont vu leurs revenus se réduire".



"Je suis très optimiste quant aux perspectives économiques du Vietnam en 2022, mais ce à deux conditions : l'une est que le gouvernement mette mieux en œuvre la politique budgétaire et fiscale, et l'autre que l'économie ne soit pas fermée à nouveau à cause de la pandémie. Je pense qu'avec la mise en œuvre de réformes plus fortes, le Vietnam se relèvera fortement pour devenir un "tigre d’Asie", a exprimé M. Jacquet Morisset. -CPV/VNA