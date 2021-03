Hanoï (VNA) - "Le gouvernement numérique du Vietnam sera finalisé en 2025 avec des services disponibles 24 heures sur 24", a déclaré le ministre de l'Information et de la Communication Nguyen Manh Hung.

La réunion de la Direction nationale de gouvernance électronique tenue le 10 mars. Photo: CPV

Lors d'une réunion de la Direction nationale de gouvernance électronique tenue le 10 mars, Nguyen Manh Hung a déclaré qu'au premier trimestre ou au début du deuxième, la stratégie d'e-gouvernement vers le gouvernement numérique sera approuvée.



Selon lui, la chose la plus importante de cette stratégie est de fournir des services numériques à la population, et que toutes les administrations aient accompli leur mutation numérique.



On s'attend à ce que les objectifs soient pratiquement atteints d'ici fin 2021, avec l'accent mis sur les services publics en ligne de niveau 4 dont 100% seront disponibles en ligne, tandis que le gouvernement numérique sera finalisé en 2025.



Nguyen Manh Hung a aussi informé que cette stratégie fixe 5 objectifs: fournir des services publics de haute qualité; mobiliser largement la participation des citoyens et des entreprises; fonctionnement optimal des agences publiques basé sur la technologie numérique; résoudre efficacement les problèmes majeurs de développement socio-économique dans la santé, l'éducation, les transports ...

Faisant état de 5 expériences tirées de la mise en œuvre de l'e-gouvernement ces dernières années, M. Hung a déclaré qu'il était nécessaire de se fixer un objectif élevé pour réaliser une percée, car le Vietnam a pris du retard.



Selon des informations partagées lors de la réunion, à ce jour, plus de 55% des services publics à un niveau élevé (niveau 3 et 4) sont disponibles en ligne, permettant aux citoyens de réaliser bien des procédures administratives et paiements en ligne.



En 2020, le taux de services publics en ligne de niveau 4 a considérablement augmenté, atteignant 30,86% donc dépassant l'objectif fixé, contre 1,42% en 2016. -CPV/VNA