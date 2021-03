Un modèle de complexe sportif de luxe 5 étoiles à Binh Thuan. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam dispose de grands potentiels pour devenir une destination touristique internationale et rivaliser avec d'autres puissances touristiques régionales célèbres comme la Thaïlande ou l'Indonésie.

C'est ce qu’a estimé Mauro Gasparotti, directeur de Savills Hotels APAC, rapporté le 9 mars par Savills Vietnam.

Selon Mauro Gasparotti, dans le contexte d'une économie toujours affectée par la pandémie de COVID-19, les investisseurs nationaux font toujours preuve d'optimisme et de confiance en la reprise du marché touristique quand les activités de construction ou la vente de projets de Deuxième maison sont toujours en cours.

Outre les destinations touristiques très connues telles que Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, de nouvelles destinations comme Ho Tram (Ba Ria - Vung Tau), Binh Thuan, Hoa Binh ... attirent également beaucoup d'attention du marché, a indiqué Mauro Gasparotti.



Sur de dernières recherches de Savills Hotels, 50% de l'offre future sera gérée par des opérateurs internationaux et régionaux, dont plusieurs marques telles que : Intercontinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram, Hyatt Regency Ho Tram, Grand Mercure ...

Mauro Gasparotti a commenté qu’au cours des deux dernières années, Ho Tram et Long Hai ont attiré l'attention des opérateurs internationaux, alors qu'il y a quelques années, ils étaient assez prudents en acceptant des projets dans ces endroits.

Malgré les impacts de l'épidémie de COVID-19 sur le marché mondial du tourisme, Ho Tram et Long Hai sont deux des rares destinations à maintenir la capacité et les tarifs des chambres à un niveau comme avant la pandémie. Selon les prévisions, ces sites touristiques fonctionnent même encore mieux cette année.

Les projets d'infrastructure clés tels que les autoroutes reliant la région aux régions de l'Est et du Sud-Ouest et l'aéroport international de Long Thanh, considérés comme un catalyseur pour promouvoir le tourisme et l'investissement.



Mauro Gasparotti a déclaré que le marché actuel dépendait fortement de la demande intérieure représentant près de 90% du nombre de séjours annuels. On s'attend à ce que les projets d'infrastructure en cours apportent une source de visiteurs plus diversifiée.



Les experts de Savills Hotels encouragent les investisseurs à étudier attentivement les tendances du marché pour capter les besoins de la nouvelle génération de touristes ainsi qu'à diversifier les types d'hébergement.



En général, les experts de Savills Hotels sont toujours optimistes quant au potentiel du marché et attendent des résultats positifs dans l'avenir, a déclaré Mauro Gasparotti. - VNA