Paris (VNA) - Le Vietnam dispose d’avantages particuliers pour contribuer à promouvoir les relations ASEAN-France, a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, lors d’un forum Asie du Sud-Est tenu le 4 décembre à Paris.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, s'exprime lors du forum Asie du Sud-Est tenu à Paris. Photo: VNA



Cet événement business de référence entre l’Asie du Sud-Est et la France a été organisé par le Sénat français, en coordination avec Business France.Selon le ministre vietnamien, ces avantages particuliers comprennent les liens historiques, les relations diplomatiques traditionnelles et le partenariat stratégique entre le Vietnam et la France.Il a cité en outre l’accord de libre-échange Vietnam - UE et la participation du Vietnam à la Déclaration commune sur un partenariat de transition énergétique juste (JETP) avec l'UE et des pays du G7, ainsi que la position du Vietnam en tant que porte d’accès à l’Asie du Sud-Est et la signature par le Vietnam de 16 accords de libre-échange.Nguyên Hông Diên a hautement apprécié le rôle de la France dans la coopération avec les pays de l’ASEAN. Selon lui, les pays de l’ASEAN en général et le Vietnam en particulier souhaitent rechercher des opportunités pour un développement commun dans des domaines tels que le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, la transition verte, la transformation numérique…Le ministre Nguyên Hông Diên a affirmé que le Vietnam était toujours prêt à accueillir des entreprises pour réaliser des investissements à long terme sur son sol et s'engageait à stabiliser ses politiques à long terme, permettant ainsi aux investisseurs français et européens de faire des affaires avec succès.Dans le cadre du forum, une table ronde sur le Vietnam a eu lieu.