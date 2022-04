Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a tenu une réunion virtuelle avec la représentante américaine au Commerce, l’ambassadrice Katherine Tai, et le ministre singapourien du Commerce et de l’Industrie Gan Kim Yong.

Vue de la réunion virtuelle. Photo : VNA

L’événement s’est concentré sur les cadres de coopération régionale, les initiatives de connectivité économique et la coopération via des cadres bilatéraux tels que l’Accord-cadre sur le commerce et l’investissement entre le Vietnam et les États-Unis et d’autres sur lesquels le Vietnam et Singapour se sont mis d’accord lors de la visite d’État du président Nguyên Xuân Phuc dans la cité-État fin février.Les responsables ont examiné les orientations des partenariats économiques et commerciaux pour faire face aux impacts de la pandémie de Covid-19, résoudre les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et relancer la croissance économique.Ils ont partagé le point de vue sur la nécessité de poursuivre la coopération, les consultations et les discussions approfondies sur des questions d’intérêt commun afin de favoriser les relations commerciales et économiques du Vietnam avec les États-Unis et Singapour.Ils ont également abordé la mise en œuvre des accords de libre-échange auxquels le Vietnam et Singapour sont parties, ainsi que le développement de cadres de coopération avec la participation des États-Unis et d’autres pays.Lors de la réunion, les responsables ont également examiné les questions liées à la coopération ASEAN - États-Unis en vue de préparer un Sommet spécial ASEAN - États-Unis qui doit avoir lieu prochainement. – VNA