Jakarta (VNA) - La 18e réunion du Conseil d’administration de l’Institut de l’ASEAN pour la paix et la réconciliation (ASEAN IPR) s’est tenue mardi 21 janvier à Jakarta, en Indonésie, la première au cours de l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020.

L’ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la délégation permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN et président du conseil d’administration de l’ASEAN IPR. Photo: VNA

La réunion était présidée par l’ambassadeur Trân Duc Binh, chef de la délégation permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN et président du Conseil d’administration de l’ASEAN IPR.S’adressant à la réunion, le diplomate a félicité la Thaïlande pour le succès de l’année où elle a assumé la présidence de l’ASEAN et a salué les contributions de la Thaïlande en tant que président de l’ASEAN IPR en 2019.Il a partagé les priorités du Vietnam au cours de sa présidence de l’ASEAN, notant que l’une d’entre elles est de promouvoir les programmes et activités liés aux femmes, à la paix et à la sécurité dans l’ASEAN dans le contexte où le maintien de la paix et de la sécurité continue d’être l’un des points focaux du bloc régional.Le conseil a examiné et adopté le programme de travail de l’ASEAN IPR en 2020, a pris acte du rapport financier pour 2019 et a proposé le budget de travail en 2020 pour le secrétariat de l’ASEAN IPR.La réunion a également examiné certaines propositions sur les projets et activités de l’ASEAN IPR dans les temps à venir, y compris une formation pour accroître la capacité en matière de paix et de réconciliation, un projet de recherche pour soutenir les femmes, la paix et la sécurité dans l’ASEAN.Les projets et activités comprennent également un symposium sur les jeunes et la technologie, et la proposition du Vietnam sur l’organisation d’un atelier sur le rôle des femmes de l’ASEAN dans le maintien d’une paix et d’une sécurité durables dans l’ère numérique au Vietnam en mai de cette année.Créée en 2012, l’ASEAN IPR est une institution de l’ASEAN dédiée aux activités de recherche et soutenant les organes de l’ASEAN sur les questions de paix, de réconciliation, de gestion et de résolution des conflits. – VNA