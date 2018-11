Hanoi, 27 novembre (VNA) – Selon les prévisions, le Vietnam devrait exporter 1,7 million de tonnes du café d’un montant d’environ 3,5 milliards de dollars en 2018, a déclaré le président de l’Association du café et du cacao du Vietnam Luong Van Tu lors de la conférence de presse sur la journée de café du Vietnam, 2e édition, organisée le 23 novembre à Hanoi.

Les exportations nationales de café ont augmenté dans de nombreux marchés. Photo : cafef



À l’heure actuelle, le café vietnamien est présent dans plus de 80 pays et territoires, et représente 15% des parts de marché mondial. Le Vietnam est le premier exportateur mondial de café Robusta et le deuxième de café brut, derrière le Brésil.

Le Vietnam est aussi devenu le 5e exportateur mondial de café instantané, derrière le Brésil, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde.

D’après les données du Département général des douanes, les exportations de café en octobre ont atteint 138.100 tonnes, pour 251,15 millions de dollars, 74,2% en volume et 35,7% en valeur sur un an, portant la valeur totale en 10 mois à 1,585 million de tonnes et 3 milliards de dollars, respectivement 22,2% et 1,8% en glissement annuel.

En particulier, le café instantané s’affirme de plus en plus sur de nombreux marchés étrangers. Ainsi la marque G7 du groupe Trung Nguyen est bien appréciée dans le réseau de supermarchés Walmart au Brésil, au Chili, au Mexique et en Chine. Le café instantané du Vietnam est présent vers 70 pays et territoires.

Suite à des réussies de la première "Journée du café du Vietnam" 2017, la 2e Journée du café du Vietnam 2018 ayant le thème ‘’Développement durable du café du Vietnam’’ aura lieu du 9 au 11 décembre dans la commune de Gia Nghia de la province de Dak Nông (hauts plateaux du Centre).

Cet événement va réunir une trentaine d’organisations, entreprises internationales spécialisées dans la fabrication, la commercialisation du café et le commerce des équipements de traitement de cette boisson des trois régions du pays.

Il s’agit d’une bonne occasion pour des organisations, entreprises, coopératives dans la production du café à partager des expériences et rechercher des partenaires d’affaires, améliorer la capacité concurrentielle pour le secteur du café.

La première "Journée du café du Vietnam" 2017 tenue dans la soirée à Dà Lat, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre) a attiré des millions des visiteurs. - VNA