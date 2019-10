Une chaîne de production automobile de Toyota au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam devient un point lumineux d’attraction de l’investissement en Asie du Sud-Est, a estimé Sam Cheong Chwee, directeur exécutif et chef de l'unité de conseil de l’investissement direct à l'étranger de United Overseas Bank ( UOB ), dans son article analysant la situation économique de l’Asie du Sud-Est, publié le 9 octobre sur le journal «Lianhe Zaobao ». Sam Cheong Chwee a souligné que le volume des fonds d’investissement direct étranger (IDE) versant au marché vietnamien n'avait cessé d'augmenter ces dernières années. Selon les statistiques de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED, le Vietnam a attiré, en 2018, 16 milliards de dollars d’IDE et ces neuf premiers mois de 2019, 18,4 milliards de dollars. La croissance de l’économie et de l’industrie a aidé le Vietnam à devenir un partenaire et un marché importants en Asie du Sud-Est.La performance est due aux efforts du gouvernement visant à développer les infrastructures dans les zones économiques et industrielles clés et à renforcer la capacité d'attirer les IDE.L'article a aussi noté que l' Asie du Sud-Est attirait de plus en plus d'IDE alors que la capacité d’attrait de ces fonds de pays du monde avait diminué. Selon la CNUCED, l’IDE dans les pays de l'Asie du Sud-Est a affiché en 2018 un nouveau record de 149 milliards de dollars, une hausse de 3% sur un an.L'auteur a souligné que la structure de la population jeune constituait le premier avantage permettant aux économies membres de l'ASEAN d'attirer l'attention des investisseurs étrangers, outre la forte croissance économique, les prix compétitifs, le cadre juridique perfectionné, le développement rapide de l’économie des réseaux. -VNA