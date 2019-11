Bangkok (VNA) - Le ministère vietnamien de la Défense assume officiellement les fonctions de président de la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et d’ADMM Plus pour 2020.

Le ministre de la Défense, le général Ngô Xuân Lich (à droite) reçoit l’emblème de la présidence de l’ADMM et de l’ADM Plus des mains du vice-Premier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwan. Photo: VNA

Lors d’une cérémonie lundi 18 novembre à Bangkok, le membre du Bureau politique, le vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et le ministre de la Défense, Ngô Xuân Lich, ont reçu l’emblème de la présidence de l’ADMM et de l’ADM Plus des mains du vice-Premier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwan.S’exprimant lors de l’événement, le général Ngô Xuân Lich a félicité le ministère thaïlandais de la Défense et le général Wongsuwan pour avoir rempli avec succès les fonctions de président de l’ADMM et de l’ADMM Plus en 2019, ajoutant que leurs réalisations constitueront une base pour que le Vietnam assume la présidence pour 2020 et que leurs initiatives continueront d’être valorisées.Face aux évolutions rapides et complexes dans la région et le monde, il a souligné la nécessité de créer une connectivité étroite, en particulier au sein de la Communauté politique-sécurité de l’ASEAN.Selon lui, l’année prochaine revêt une grande importance pour l’ASEAN et le Vietnam, marquant le cinquième anniversaire de la fondation de la Communauté de l’ASEAN et le 25e anniversaire de l’adhésion du Vietnam au bloc régional.Depuis son adhésion, le Vietnam a largement participé aux domaines de coopération de l’ASEAN, notamment la défense et la sécurité et le renforcement des liens entre les États membres, ainsi qu’entre eux et leurs partenaires. La première ADMM Plus s’est tenue à Hanoi, a-t-il indiqué, ajoutant que l’ASEAN a été témoin plus tard des contributions constructives des partenaires à l’amélioration de sa réponse active et efficace aux défis de sécurité régionale.Il a déclaré que le Vietnam est ravi d’accueillir de nouveau ses partenaires à l’endroit où le mécanisme ADMM Plus avait été créé il y a 10 ans afin de mettre en place une Communauté de l’ASEAN intégrée, dans le respect du thème de l’ASEAN 2020 «Cohésif et réactif» choisi par le Vietnam. – VNA