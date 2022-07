Hanoi (VNA) – La croissance des exportations de fibres et de fils depuis le début de l’année est jugée assez bien maintenue. Au cours des 6 premiers mois de 2022, les exportations ont atteint environ 3 milliards de dollars, dépassant même la République de Corée.

Les exportations de fibres textiles du Vietnam se classent au 6e rang mondial. Photo: vneconomy.vn

Le rapport préliminaire des 6 premiers mois de 2022 de l’Association du cotton et du fil du Vietnam (VCOSA) montre que les exportations vietnamiennes de textiles, fibres, tissus... au cours des 5 premiers mois de 2022 ont atteint 18,73 milliards de dollars, soit une augmentation de 20,81% sur la même période de 2021.

De nombreuses opportunités d’élargissement des parts de marché

Selon les données de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement (Vitas), au cours des 6 premiers mois de 2022, les exportations de fibres devraient atteindre environ 3 milliards de dollars, tandis que le chiffre d’affaires à l’exportation de cet article de toute l’année 2021 a été 5,6 milliards de dollars.

Avec ce résultat, la VCOSA a déclaré que le Vietnam a pour la première fois dépassé la République de Corée pour devenir le sixième plus grand exportateur de fibres au monde.

Les textiles du Vietnam, en particulier les fibres recyclées, sont principalement exportés vers la Chine, représentant près de 60 % du chiffre d’affaires à l’exportation.

Selon une analyse de la VCOSA, les deux plus grandes régions importatrices de textiles et de vêtements au monde, les États-Unis et l’UE, ont tendance à réduire les importations de matières textiles en provenance de Chine tout en augmentant les importations en provenance d’autres pays. Par conséquent, le Vietnam aura la possibilité d’élargir sa part de marché de l’exportation de fibres, de fils et de textiles à l’avenir.

Par ailleurs, selon l’OMS, de nouvelles variantes du Covid-19 continueront d’apparaître en 2022. En conséquence, le segment vietnamien des fibres et des fils devrait continuer d’être le facteur principal de la reprise et d’être moins affecté que l’habillement, car la production est principalement réalisée par des machines.

D’autre part, des perspectives de développement de l’industrie de la fibre et du fil viennent également de l’intégration économique internationale, en particulier la participation aux accords de libre-échange dans un avenir proche tels que CPTPP, EVFTA, RCEP.

Promouvoir l’investissement dans de nombreux nouveaux projets

Le rapport de VCOSA montre également que, afin de saisir les opportunités du marché et d’augmenter la part de marché des exportations de fibres et de fils, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont augmenté leurs nouveaux investissements et leur production pour se préparer au changement d’approvisionnement en provenance de la Chine.

Citons l’exemple, la compagnie par actions du Textile de Hanoi (Hanosimex) continuera à investir dans sa 3e usine de fil à Hà Nam pour la période 2023-2025, avec un capital total prévu de 750 milliards de dôngs.

La compagnie par actions de textiles de Phu Bài a achevé l’investissement dans la première usine de fil à 2 étages de Vinatex, avec un investissement total de 511 milliards de dôngs. L’usine a une capacité d’environ 500 tonnes/mois, le produit cible les marchés sud-coréen, japonais et des marchés européens.

La nouvelle usine permettra d’économiser de la main-d’œuvre tout en améliorant la productivité. Elle sera également équipée d’un système de batterie solaire, visant à économiser les sources d’énergie, saisissant ainsi la tendance à l’écologisation de l’industrie textile. – NDEL/VNA